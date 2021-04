Verdacht auf indische Corona-Variante in Salzburg

In diesem Zusammenhang gibt es auch einen öffentlichen Aufruf für die Lidl-Filiale in der Münchner Bundesstraße 10 in der Stadt Salzburg. Personen, die am Montag, 26. April, zwischen 7.45 und 8.20 Uhr in dieser Lidl Filiale waren, sind aufgerufen, sich bei der Gesundheitsberatung 1450 oder direkt bei der Behörde unter 0662 8180 5981 zu melden.