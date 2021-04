Porter Jr. verbucht 50 Punkte bei Houston-Heimsieg

Kevin Porter Jr. hat in der National Basketball Association für die Houston Rockets 50 Punkte beim 143:136 gegen die Milwaukee Bucks am Donnerstag angeschrieben. Der 20-Jährige verbuchte außerdem elf Assists. Die Bucks verloren schon früh ihren Starspieler Giannis Antetokounmpo. Der „MVP“ (wertvollste Spieler) der vergangenen Saison verstauchte sich schon in der Anfangsminute den Knöchel und konnte nicht weiterspielen. Die Verletzung soll aber nicht schlimm sein.