Gäste bei Buchungen noch etwas zurückhaltend

Stammgäste möchten kommen

Als „sehr zurückhaltend“ wurde hingegen das Buchungsverhalten in der Destination Alpenregion Bludenz beschrieben. Grund sei die Unsicherheit für die Gäste aus den Hauptmärkten Deutschland und der Schweiz, auch für die Betriebe herrsche Unklarheit. Im Zwischenergebnis einer laufenden Umfrage unter den Beherbergungsbetrieben sähen bisher 70 Prozent der Gastgeber keinen Unterschied im Buchungsverhalten zu der Zeit vor der Bekanntgabe der Öffnung. Laut Schützinger ist damit zu rechnen, dass sowohl „über Pfingsten und die Sommersaison bis in den Winter hinein“ viele Stammgäste nach Vorarlberg zurückkehren werden. Viele davon warteten nur darauf, endlich wieder in Vorarlberg zu urlauben.