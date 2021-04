„Volle Patrone“ - Rapids Kühbauer rechnet nicht

Mit vielen Talenten im Nachwuchs und bei Rapid II konnte der Sportchef verlängern. Noch keinen Vollzug gibt’s bei den Profis. Die jetzt in der kurzen Liga-Pause ein paar Tage frei bekommen. „Das passiert so selten, sie wissen wahrscheinlich gar nicht, was sie damit anfangen sollen“, scherzt Kühbauer. „Aber das haben sich die Burschen jetzt verdient.“