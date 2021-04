Marko: „WM-Führung muss wieder nach Österreich!“

Trotz der Achterbahn-Topografie? „Da ist ein ruhig liegendes Auto von Vorteil - und das haben wir ja“, sagt Marko, der ein weiteres Plus darin sieht, dass „wir ein ausbalanciertes Auto haben, das auf alle Veränderungen positiv reagiert“. Zudem erwarten die „Königsklasse“ an der Algarve Temperaturen um die 20, 21 Grad. „Je wärmer es ist, desto besser kommen wir in Schuss. Im Vergleich zu Imola sind es in Portimao zehn Grad mehr, das ist schon signifikant“, berichtet der Sportchef und sagt: „Vom Gefühl her ist das auch ein Vorteil für uns.“