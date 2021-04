Eine komplette Krankenhausbelegschaft fehlt in OÖ

Binders Schlussfolgerung:

„Wir hätten in Oberösterreich schon vor Corona die komplette Belegschaft eines kleineren Spitals zusätzlich gebraucht, um die wachsende Arbeit im 2019er-Jahr zu bewältigen. Kein Wunder, dass dann in der Krise die Gesundheitskräfte regelrecht überfordert wurden!“ Umso mehr rügt die SPÖ Haberlanders Nichtantwort übers Jahr 2020, was diese mit einem zu hohen Erhebungsbedarf begründet hat.