Zwei Männer durch Partnerinnen schwer verletzt

Zu Streit Nummer zwei wurden die Einsatzkräfte dann gegen 5 Uhr in die Inzersdorfer Straße in Favoriten gerufen. Dort hat eine stark alkoholisierte 53-jährige Österreicherin ihren 60-jährigen Lebensgefährten im Zuge einer Auseinandersetzung mit einem Messerstich in den Oberschenkel schwer verletzt. Auch hier lagen vorerst keine genaueren Informationen zum Streit vor, so der Sprecher. Die Frau zeigte sich in einer ersten Befragung geständig.