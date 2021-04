Das sagt Nagelsmann über Nachfolger Jesse Marsch

Seit Donnerstag ist es fix: Cheftrainer Jesse Marsch verlässt am Saisonende Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg und wird künftig den deutschen Bundesligisten RB Leipzig betreuen. Der US-Amerikaner tritt damit die Nachfolge von Julian Nagelsmann an, der zu den Bayern wechselt. Auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalhalbfinale am Freitag in Bremen hat Nagelsmann erstmals über seinen Nachfolger und zukünftigen Konkurrenten gesprochen.