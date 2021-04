Keszler organisiert Charity für Menschen in Not

Der frühere Life-Ball-Organisator Gery Keszler macht sich nun auch für in der Corona-Krise in Not geratene Menschen stark. Sein Verein „Life+“ hat die Initiative „Austria for Life“ ins Leben gerufen, die ab dem 1. Mai eine laufende Awareness- und Fundraisingkampagne startet. Höhepunkt ist eine Show am 28. Mai, die rund um den Stephansdom stattfindet und live im Fernsehen auf ORF 2 und auf krone.tv übertragen wird.