Bludenzer „Vize“ Mario Leiter tritt zurück

Leiter erzielte Achtungserfolge

Der langjährige Stadtpolizist Leiter erzielte für die SPÖ in Vorarlberg, wo sonst in den Rathäusern ÖVP- oder ÖVP-nahe Ortschefs dominieren, mehrere Achtungserfolge. So zwang er bei den Gemeindevertretungswahlen 2015 ÖVP-Langzeit-Bürgermeister Mandy Katzenmayer in die Stichwahl und unterlag nur knapp. 2020 unternahm er neuerlich einen Anlauf gegen den jungen ÖVP-Kandidaten Simon Tschann, scheiterte aber erneut in der Stichwahl, die einst rote Bastion zurückzugewinnen: Tschann kam auf 51,63 Prozent der Stimmen, Leiter auf 48,37 Prozent. Bludenz, mit 14.800 Einwohner die kleinste Stadt Vorarlbergs, stand ab 1970 rund 25 Jahre lang unter SPÖ-Regentschaft. 1995 verloren die Sozialdemokraten den Bürgermeisterposten an die ÖVP, die seither im Rathaus den Ton angibt. Auch als möglicher SPÖ-Landesparteivorsitzender war Leiter immer wieder im Gespräch gewesen.