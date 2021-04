Salzburg bestätigt Gespräche mit RB Leipzig

Glasner nach Salzburg?

Wer im Falle von Marschs Abgang den Posten in Salzburg übernimmt, bleibt abzuwarten. Namen wie der ehemalige Co-Trainer Oliver Glasner, aktuell in Wolfsburg aktiv, aber auch Marschs „Co“ Rene Aufhauser wurden medial ins Spiel gebracht. Sportdirektor Christoph Freund hielt sich auch diesbezüglich bedeckt. Den Namen Glasners werde man in den vergangenen 24 Stunden in der Telefonliste seines Handys nicht finden, erklärte er gegenüber Sky und bestätigte, dass die interne Variante „absolut möglich“ sei. Er selbst sei jedenfalls nicht abgangsgefährdet, betonte Freund: „Ich werde auch in der kommenden Saison in Salzburg tätig sein.“