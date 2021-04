Seltene Erkrankung bei Kindern als Corona-Folge

Die ersten Fälle mit PIMS-Syndrom traten in Oberösterreich zwischen Weihnachten und Jänner auf, sechs Buben wurden am Kepler Uniklinikum in Linz behandelt. „Mit der dritten Welle jetzt sind zwei Kinder in Behandlung. Eines konnte vor kurzem entlassen werden, eines ist auf der Kinder-Intensivstation“, berichtet Ariane Biebl (49), Infektiologin und Kinderärztin am Uniklinikum.