Fake-Bestellungen: Gastwirte kochen vor Wut

Bestellungen werden nicht abgeholt

Böse Absicht dürfte hinter dieser Fake-Order stecken: Eine Anruferin mit deutschem Akzent hatte vor Kurzem in einem Lokal im Bezirk Neusiedl am See zehn Gerichte angefordert, das feine Essen blieb jedoch unberührt. Niemand kam vorbei, um die frisch zubereiteten Feinschmeckermenüs abzuholen und die Rechnung von 134 Euro zu bezahlen.