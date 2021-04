Wien-Terrorist wollte schon im März Pistole kaufen

Mehr als eineinhalb Stunden vor Attentat am Schwedenplatz

Erst kürzlich wurde bekannt, dass sich der Attentäter am Tag des Anschlags im Herzen Wiens mehr als eineinhalb Stunden vor der ersten Schussabgabe am Schwedenplatz eingefunden hatte. Zudem soll er auch ein Nobellokal im Herzen der Stadt im Visier gehabt haben.