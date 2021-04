Noch länger Schwerpunkt bei über 50-Jährigen

Diese Woche 65.000 Impfungen

Die Impfung in Oberösterreich schreitet zügig voran. Bis Ende April werden alle registrierten über 65-Jährigen ein Impfangebot erhalten haben. In manchen Regionen wird sogar bereits der Jahrgang 1964 eingeladen. Die Infrastruktur ist bereits vorbereitet. Alleine in dieser Woche werden mehr als 65.000 Impfungen durchgeführt. Unter anderem sind dafür bereits 22 Impfstraßen neben den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten in Betrieb. Diese können auf 36 Impfstraßen in allen Regionen ausgebaut werden.