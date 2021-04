Soldaten auf Übungsmarsch lösten Großeinsatz aus

Soldaten in voller Ausrüstung und mit Sturmgewehren sorgten am Mittwoch in Klagenfurt für einen größeren Polizeieinsatz. Ein Passant hatte im Bereich Schrottenturm am Wörthersee „eine bewaffnete Person gesehen“ und einen Notruf abgesetzt. Auch der Polizeihubschrauber und die Cobra rückten aus.