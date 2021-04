Aktuelle Corona-Situation in Vorarlberg

27 Intensivbetten sind noch frei

Am Dienstag standen 123 Neuinfektionen 105 Genesungen gegenüber, damit galten 1795 Personen (18 mehr als am Vortag) als Corona-positiv. In den Spitälern wurden am Mittwoch insgesamt 36 Corona-Patienten stationär versorgt, es waren noch 27 der 59 zur Verfügung stehenden Intensivbetten frei. Sieben Krankenhausmitarbeiter waren mit dem Coronavirus infiziert, sechs weitere in Quarantäne.