Bayern: Vollgeimpfte erhalten Grundrechte zurück

Alle Bürger Bayerns, die bereits ihre zweite Impfung erhielten, werden ab Mittwoch negativ auf das Coronavirus Getesteten gleichgestellt. Das hat das Kabinett am Dienstag in München beschlossen. Wer zweimal geimpft sei und „nahezu ein Nullrisiko hat, muss wieder in seine zentralen Grundrechte zurückversetzt werden“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Die Grundrechte müssten so schnell es geht, zurückgegeben werden. Söder betonte, dass dies auch ausdrücklich die Meinung des Robert-Koch-Institutes sei.