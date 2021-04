App lässt ihre Nutzer spielerisch gesünder leben

Unternehmen im Blick

„Die Idee hatten wir bereits vor fünf Jahren“, sagt Neulinger über Pandocs. Mithilfe von Challenges erhalten die Nutzer der App Inspirationen für Sport und gesundes Essen, sowie mentale Tipps. Zwei Drittel der Kunden sind derzeit in Österreich daheim, der Rest in Deutschland. Wie die nächsten Schritte aussehen? Neben der Erweiterung um Features ist auch geplant, Pandocs als Gesundheitsvorsorgeprogramm für Unternehmen aufzubauen. „Firmen können über eine eigene Oberfläche interne Challenges und Belohnungen erstellen“, so Huber.