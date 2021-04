Unfalllenker (42) starb vor den Augen der Freundin

Zwei Menschen starben am Montag bei Unfällen auf Oberösterreichs Straßen. Am Vormittag erlitt Martina M. (53) aus Altheim auf der B 147 in Jeging tödliche Verletzungen. Am späten Abend starb Thomas P. (42) in seinem Heimatort Oepping, seine Freundin wurde Zeugin des Unglücks.