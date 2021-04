Lady Dianas legendäres Brautkleid wird ausgestellt

Das opulente Kleid mitsamt der mehr als sieben Meter langen Schleppe wird vom 3. Juni an in der Orangerie des Schlosses zu sehen sein, in dem die Princess of Wales einst lebte, berichtet die APA. Diana und der inzwischen 72 Jahre alte Prinz Charles heirateten am 29. Juli 1981 in der St.-Pauls-Kathedrale in London.