Zeit vor Bildschirm ++ Swarovski‘s neue Strategie

So viel Freizeit verbringen wir vor den Bildschirmen. Und: Der Tiroler Kristallkonzern Swarovski will zurück zu altem Glanz. Mit der neuen Strategie der „erschwinglichen Luxusmarke“ will der Konzernchef 2022 in die schwarzen Zahlen zurück. Das und mehr gibt‘s jetzt in unserem „PUSH“-Update mit Annie Müller Martinez!