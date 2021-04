Neurologische Funktionsstörungen nach Infektion

An der Innsbrucker Klinik für Neurologie leitet Wenning das 2006 gegründete Dysautonomie-Zentrum, das in seiner Art einzigartig in Österreich ist. „Wir diagnostizieren und betreuen im Schnitt 500 Patientinnen und Patienten“, sagte Wenning. Nun hätte man beobachtet, dass Genesene auch noch Monate nach durchgemachter Corona-Infektion neurologische Funktionsstörungen aufwiesen. „Ob die Betroffenen schon zuvor eine nicht-diagnostizierte Dysfunktion hatten, oder diese erst durch Corona ausgelöst wurde, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen“, so Wenning, der auch als Professor für klinische Neurobiologie an der Medizin-Uni Innsbruck tätig ist.