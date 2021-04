Apotheken sollen „bei ihren Leisten bleiben“

Das Angebot der österreichischen Apotheken, ebenfalls für Corona-Impfungen zur Verfügung zu stehen, stößt bei der Ärztekammer auf wenig Begeisterung. „Die Apothekerschaft möge bitteschön bei ihren Leisten bleiben“, so Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres am Montag in einer Aussendung. Derzeit würde die Zahl der impfwilligen Ärzte ohnedies die Menge an vorhandenem Covid-Impfstoff „bei Weitem“ übersteigen.