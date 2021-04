Morddrohungen gegen „Tatort“-Star Meret Becker

Wie Bruder Ben Becker gegenüber bild.de schildert, sei seine Schwester „am Boden zerstört und sitzt weinend zu Hause“. Sie sei auf eine „unangenehme Art und Weise politisiert und in die rechte Ecke gedrängt worden“. „Das ist doch ein Wahnsinn. In was für einer Zeit leben wir eigentlich?“, fragt der 56-jährige Schauspieler und Sänger und wehrt sich gegen jegliche Politisierung von Schauspielern. Diese hätten nichts mit „Corona-Leugnern oder rechten Irren zu tun“. Ben Becker sieht die Kampagne zwar als etwas misslungen an, man dürfe aber auch nicht schweigen. „Und das werde ich auch nicht tun“, so Ben Becker.