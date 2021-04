Torfestival! Raffls Capitals besiegen Islanders

Nicht weniger als neun Tore sind am Samstagabend beim NHL-Spitzenspiel im Nassau Coliseum in New York gefallen. Das bessere Ende hatten die Washington Capitals für sich, die mit Österreichs Eishockey-Export Michael Raffl die New York Islanders 6:3 bezwangen. Das Team aus der US-Hauptstadt, das Platz eins in der East Division zurückeroberte, trat dabei ohne seinen angeschlagenen Superstar Alexander Owetschkin an.