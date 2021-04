Welser Küchenhersteller mit wachsamem Blick

Die Kremstal-Bundesstraße in Pasching: Unweit des Einkaufszentrums PlusCity und exakt 19 Kilometer von der Firmenzentrale in Wels entfernt hat ewe Küchen einen Schauraum eingerichtet, in dem Andreas Hirsch in der ausgestellten FM-Küche namens Hirschalm Platz nimmt. Die Nachfrage ist anhaltend gut. „Wir haben den Schwung ins neue Jahr mitgenommen“, so der Geschäftsführer.