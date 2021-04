Neue Christus-Statue höher als ihr Vorbild in Rio

In der Kleinstadt Encantado im Süden von Brasilien ist eine gigantische Christus-Statue im Bau. Mit einer Höhe von 43 Metern inklusive Sockel wird die Figur ihr weltberühmtes Vorbild in Rio de Janeiro, die „Christus, der Erlöser“-Statue, um fünf Meter überragen. Die Idee dafür kam 2019 von Adroaldo Conzatti, dem Bürgermeister der 22.000-Einwohner-Stadt, der im März an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben ist.