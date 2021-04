Heimatland greift durch: Olympia-Verbot für Rüpel!

Zverev: „Das ist mir zu politisch“

Deutschlands Topstar Zverev ist da vom Ansinnen her ähnlich unterwegs. „Da will ich nicht viel dazu sagen, das wird heutzutage ganz leicht falsch interpretiert, egal, was man sagt. Das ist mir zu politisch“, sagte der 24-jährige Hamburger der „Bild“-Zeitung. Er selber habe noch keine Impfung. „Und ich finde, jeder sollte es so machen, wie er es für richtig hält“, sagte der Weltranglisten-Sechste vor seinem Auftritt beim ATP-Turnier in München in der kommenden Woche.