Indonesien: U-Boot sank, keine Hoffnung für Crew

Das U-Boot wurde mithilfe von Radarscans in 850 Meter Tiefe vor der Küste von Bali lokalisiert, hieß es in Medienberichten. Dies wurde allerdings noch nicht offiziell bestätigt. Zu den Funden gehörten eine Flasche mit Schmierstoff für das Periskop und eine Torpedohülle, wie Luftmarschall Hadi Tjahjanto am Samstag erklärte: „Wir gehen daher davon aus, dass die ,KRI Nanggala-402‘ gesunken ist.“