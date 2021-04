Herausfordernde Krisenzeiten für Unternehmen

„Krone“-Kommentar:

„Koste es, was es wolle“ - mit diesen Worten unterstrich Bundeskanzler Sebastian Kurz im März 2020 das Vorhaben, die heimische Wirtschaft mit öffentlichen Mitteln gut durch die Krise bringen zu wollen. Niemand konnte damals absehen, dass wir uns ein Jahr später immer noch im Krisenmodus befinden würden. Zwischenzeitlich wurde Hilfspaket um Hilfspaket geschnürt, der österreichische Staat hat das Jahr 2020 mit einem Rekorddefizit von 33,2 Milliarden Euro abgeschlossen. „Koste es, was es wolle“, lässt sich allerdings leicht sagen, wenn man die Kosten nicht selbst tragen muss. Dass der Kanzler und seine Regierungskollegen selbstverständlich auch in den Steuertopf einzahlen, macht die Sache nicht besser. Wie hoch die zusätzliche Steuerlast schlussendlich ausfallen wird, mit der das Loch gestopft werden soll, ist zwar noch nicht absehbar, doch Fakt ist: Sie nimmt mit jedem Tag, den diese Krise andauert, noch unvorstellbarere Ausmaße an.

Die Staatsverschuldung ist das eine Problem. Ein noch größeres sind die durch die Lockdowns entstandenen Kollateralschäden. Von diesen sind weitaus mehr Menschen betroffen als es Corona-Infizierte gibt - unzählige Menschen kämpfen mit existenziellen Nöten, anderen schlägt die Dauerkrise auf die Psyche. „Koste es, was es wolle“, mag ein gut gemeinter Satz gewesen sein. Aber leisten können wir uns das schon lange nicht mehr - selbst wenn wir es wollten.