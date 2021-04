Kärnten: Feuerwehrfrau und 3 Mitarbeiter verletzt

Drei Mitarbeiter und eine Feuerwehrfrau wurden bei einem Gefahrenstoff-Austritt am Freitag auf dem Gelände eines Gewerbebetriebes in Feistritz im Rosental in Kärnten verletzt. Beim Abladen von Gefahrenstoffcontainern waren 300 Liter einer leicht entzündlichen Flüssigkeit ausgetreten. Vier Feuerwehren konnten das Eindringen des Gefahrenstoffes ins Erdreich verhindern.