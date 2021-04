Haselmayer: „Ludwig für Wiener Krisenmanager!“

Laut einer aktuellen Erhebung vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse hat die Bevölkerung in Wien das politische Meinungsklima gehörig durcheinandergebracht. Mögliche Gründe dafür könnten zum Beispiel der lange Wiener Lockdown oder auch die Impfsituation in der Bundeshauptstadt sein. Wie ist denn die aktuelle politische Präferenz in Wien? Dazu hat sich Moderator Gerhard Koller den renommierten Meinungsforscher Christoph Haselmayer ins Studio geholt.