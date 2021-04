Landesrätin Fischer im Gemeinderat angelobt

Eine Ersatz-Gemeinderätin der Innsbrucker Grünen erhielt während der Sitzung am Donnerstag von der Gesundheitsbehörde einen K1-Bescheid. Landesrätin Gabriele Fischer sprang für sie kurzfristig in die Bresche. Thematisch gab es ein freies Spiel der Kräfte beim Thema Parken am Innsbrucker Alpenzoo und Tempo 30 in Igls.