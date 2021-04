35 Mio. Euro Schaden an Obstbäumen durch Frost

„Es häuft sich leider“

Bei einer Frostnacht sei die ganze Familie des Landwirts gefordert: „Da greifen alle zusammen an. Wir versuchen, einen Teil der Obstbäume mit Heizen zu schützen, das kann die Wärme um zwei bis drei Grad steigern. Man schläft in solchen Nächten nicht, beobachtet das Thermometer, steht auf und zündet die Heizbehälter an und kontrolliert alles. Bei einem Obst-Riegel ist die Rechnung nicht aufgegangen, wir schätzen da einen Schaden von 40 Prozent. Es häuft sich leider“, sagte Rosenberger laut APA. Man hoffe nun auf besseres Wetter, denn die Voraussetzung für eine gute Ernte sei die Befruchtung durch Bienen und andere Insekten, die brauchen mehr Wärme zum Ausschwärmen.