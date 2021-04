Wiener Polizei warnt vor Telefonbetrügern

Sollten Personen in die Situation kommen, dass mit ihnen Kontakt aufgenommen wird und ihnen derartige Gewinne vorgetäuscht werden, so rät die Polizei das Telefonat abzubrechen und es entweder in einer Polizei-Dienststelle oder über den Notruf 133 zu melden. Und was noch wichtig ist: „Auf gar keinen Fall Daten bekannt geben. Auf nichts eingehen“, erklärte ein Polizei-Sprecher.