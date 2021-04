Wiener Ärztekammer: Jüngere raschest impfen

„Das ist ein sehr ernsthafter Vorschlag, der vieles für sich hat. Wir sollten rasch und gründlich darüber diskutieren“, so der Ressortchef in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA. Der neue Obmann der Kurie angestellte Ärzte und Vizepräsident der Ärztekammer für Wien, Gerald Gingold, hatte am Donnerstag via Aussendung eindringlich „eine rasche Adaption des nationalen Impfplans“ gefordert. Die Patienten, die derzeit aufgrund einer Coronavirus-Infektion auf Intensivstationen behandelt werden müssen, „werden immer jünger und ihre Krankheitsverläufe auch immer schwerer“, warnte er.