Weltranglisten-Erste Barty in USA geimpft

„Wir konnten die Impfung wie viele andere Spielerinnen durch die Tour erhalten. Sie haben sie durch eine bestimmte Apotheke erhalten, die zusätzliche Dosen hatten“, erklärte Barty in Stuttgart. „Es war mir wichtig zu wissen, dass die am meisten Verwundbaren sie vorher erhalten haben.“ Barty hat fast das ganze Jahr 2020 wegen der Pandemie in Australien verbracht. Sie habe nach der Impfung ein paar Nebenwirkungen gespürt, ist aber froh, nun einen gewissen Schutz zu haben, auch wenn man sich weiterhin an alle WTA-Schutzmaßnahmen halte.