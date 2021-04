Kuhschellen im Naturpark Leithagebirge ausgegraben

Gleich vorne weg: Dabei handelt es sich um kein Kavaliersdelikt, denn Kuhschellen sind selten und streng geschützt. Im Naturpark Neusiedlersee - Leithagebirge ist solch ein Diebstahl noch nie vorgekommen, woanders leider schon. „Man hört immer wieder von Fällen, wo seltene und geschützte Pflanzen in der Natur ausgegraben werden“, so Arno Cimadom. Oftmals sogar für den eigenen Garten, was natürlich verboten ist.