Dörfler-Erinnerung: Schluss mit Ortstafelkonflikt!

Was waren an diesem 26. April 2011 die entscheidenden Knackpunkte?

Es gab einige. Etwa als Valentin Inzko noch vor laufenden Kameras eine Tafel für seinen Heimatort Suetschach forderte, und ich mit dem Hinweis kontern musste, dass wir nicht am Tarviser Markt seien. Der Rat war dann auch zunehmend isoliert, weil Marjan Sturm und Bernard Sadovnik ihre Zustimmung signalisierten. Oder die Frage der Amtssprache für die Gemeinden Eberndorf und St. Kanzian. Aber letztlich verließen wir den Spiegelsaal als vier Hocherfreute und ein vielleicht etwas Unzufriedener.