MAN dreht Werk in Steyr jetzt auch den Geldhahn ab

Vergangenen Donnerstag war erstmals von der Drosselung der Produktion die Rede gewesen, gestern wurden die Mitarbeiter im MAN-Werk in Steyr mittels Brief informiert. Nach der Urabstimmung, bei der sich die Belegschaft mehrheitlich gegen eine Übernahme durch Sigi Wolf ausgesprochen hatte, setzt MAN die ersten Schritte in Richtung Werksschließung um: Kleinere Produktionsbereiche wie etwa jener der Sonderfahrzeuge laufen im Mai aus, 125 der derzeit 278 Zeitarbeiter müssen bis Mitte Mai gehen, parallel dazu sollen dann nur noch 70 statt wie derzeit 84 Lkw pro Tag am Standort hergestellt werden.