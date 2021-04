1000 Fachkräfte für Tiroler Gastro und Hotellerie

Den sechsten Monat in Folge haben - mit Ausnahme vom „Ländle“ im Westen - die Hotels und Restaurants in Österreich geschlossen. Bleibt es bei den Ankündigungen der Bundesregierung, so sollen im Mai die Tore wieder öffnen. Doch in der Branche geht die Angst vor einem Fachkräftemangel um. Wie die „Krone“ berichtete, haben sich Angestellte nach und nach auf die Suche nach einem neuen Job gemacht, um endlich wieder arbeiten zu können. Abhilfe könnte die Agentur „Next Step Career Network“ mit Sitz in Klagenfurt schaffen.