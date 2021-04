Alaba zu Real? „Er hat mir das noch nicht gesagt“

Kimmich: „Real ist nicht ganz so schlecht“

Nach Ansicht des deutschen Internationalen Joshua Kimmich ist der Wechsel seines Münchner Teamkollegen Alaba zu Real Madrid ein sinnvoller Schritt in dessen Karriere. „Er hat hier alles gewonnen, alles mehrmals gewonnen. Zweimal das Triple, einmal sogar sechs Titel. Real Madrid ist auf jeden Fall ein würdiger Verein“, meinte Kimmich gegenüber Sky. „Es gibt nicht viele Steps, die man nach Bayern München noch machen kann, aber Real ist nicht ganz so schlecht.“