„Im Extremfall gibt’s eine Feststellungsprüfung“

Wie sieht es bundesweit aus?

In der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ teilte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) mit, dass 1,7 Prozent der Schüler zu Beginn der Testpflicht Mitte Februar nicht an den Nasenbohrertests teilgenommen hatten. Auffällig: In der Oberstufe gab es viel weniger Verweigerer als an Volksschulen und Unterstufen. Die Eltern haben also für ihre Kinder öfter die Zustimmung verweigert als eigenberechtigte Schüler. Am häufigsten wurde der Test übrigens in Kärnten (2,7%) verweigert, in Oberösterreich waren es zu Semesterbeginn 2,3%.