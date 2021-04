Schwarzenberg rüstet sich für den Testansturm

„Vor ein paar Wochen hatten wir im Leiblachtal bereits eine ähnliche Situation und mussten rasch viele Testabnahmen ermöglichen“, sagt Marco Hollenstein, Außenstellenleiter der Teststraßen, die das Rote Kreuz in Vorarlberg betreibt. Entsprechend fix war sein Team am Montagabend in Schwarzenberg: Innerhalb von nur fünf Stunden war der ehrwürdige Angelika-Kauffmann-Saal zur wohl schönsten Teststation des Landes umgerüstet. „Wir stehen quasi Test bei Fuß“, meinte Andreas Erne, ebenfalls Mitarbeiter des Roten Kreuz.