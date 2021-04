EU-Behörde gab grünes Licht für Johnson-Impfstoff

Der Corona-Impfstoff des US-Herstellers Johnson & Johnson kann in der EU nach Prüfung der EU-Arzneimittelbehörde (EMA) uneingeschränkt verwendet werden. Der Wirkstoff könne in sehr seltenen Fällen Blutgerinnsel auslösen, teilte die EMA am Dienstag in Amsterdam mit. Sie empfiehlt, diese Hirnvenenthrombosen als sehr seltene Nebenwirkungen in den Beipackzettel aufzunehmen. Um 17 Uhr ist eine Pressekonferenz geplant.