„Zombie-Apokalypse!“ Presse zerreißt die Superliga

„Süddeutsche Zeitung“: „Den zahlreichen Manifesten von Ablehnung und Empörung, die aus der Bundesliga kamen, schlossen sich auch Vertreter von Vereinen an, die potenziell in die Sonderliga abdriften könnten. ... Doch wenn die unsympathische Veranstaltung Superliga wirklich kommen sollte - werden die deutschen Spitzenklubs dann in der Heimat bleiben und sich mit einer Diät-Version der Champions League begnügen, in der die großen Namen fehlen? Es könnte der Tag kommen, an dem man die Münchner und Dortmunder an ihr Wort erinnern muss.“