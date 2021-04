Szekeres: „Besonders berühmt sind wir da nicht“

Harter Lockdown ratsam, überschaubarer Impffortschritt

2500 Patienten befinden sich derzeit auf Normalstationen, knapp 600 Menschen liegen auf der Intensivstation. Nur in zwei Bundesländern scheint die Situation angespannter zu sein. Das Burgenland ist „rot“, Wien an der Schwelle zwischen orange und rot. „Der limitierende Faktor sind die Intensivstationen.“, so Szekeres. Fast zwei Millionen Menschen in Österreich haben bereits eine Impfung erhalten, rund 700.000 sind vollimmunisiert. Der Ärztekammer-Präsident räumt der Europäischen Union Fehler ein, auch wenn genug Impfstoff bestellt worden ist. Und im Vergleich zu anderen Ländern? „Besonders berühmt sind wir nicht.“, hält Szekeres fest.