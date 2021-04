Ausraster in Imola: George Russell sagt Sorry

George Russell hat sich am Montag für seinen Ausraster beim Grand Prix in Imola entschuldigt. „Nachdem ich Zeit hatte, über das, was passiert ist, nachzudenken, weiß ich, dass ich die gesamte Situation hätte besser handhaben sollen. In der Hitze des Gefechts können die Emotionen hochkochen“, schrieb der 23-Jährige in den sozialen Medien.