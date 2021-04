So unterschiedlich betrifft Corona Männer & Frauen

Wer sich mehr an die Maßnahmen hält

Wer erkrankt, dabei spielen natürlich auch andere Faktoren als die biologischen eine Rolle, etwa psychosoziale und gesellschaftliche, das eigene Verhalten und der Lebensstil. So hielten sich laut Befragungen Frauen strenger an vorgegebene Maßnahmen. Auch mit Rauchen und chronischen Erkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Co. haben Männer generell mehr zu kämpfen - was ebenfalls bei einer Covid-19-Infektion negative Auswirkungen haben kann.